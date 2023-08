Despiste contra habitação faz um morto e um ferido grave em Barcelos

Bombeiros Voluntários de Barcelinhos foram acionados para o local.

Um jovem morreu e outro ficou ferido após um despiste, esta segunda-feira, em Barqueiros, município de Barcelos, distrito de Braga. O acidente ocorreu na estrada N205, que liga Barcelos a Póvoa de Varzim.O alerta foi dado às 00h30 e os Bombeiros de Barcelinhos, com o apoio de duas viaturas médicas de emergência e reanimação de Barcelos e Famalicão, foram mobilizados para o local.

O carro em que as vítimas seguiam embateu contra uma habitação e incendiou-se. Foram populares que extinguiram as chamas ainda antes da chegada dos meios de socorro.



As vítimas, dois jovens de 21 anos, ficaram encarceradas no veículo. O jovem que sobreviveu ao acidente, natural de Fornelos, ficou em estado grave, com várias fraturas, e foi transportado para o Hospital de Braga. Bruno Gonçalves, natural de Vila Seca, é a vítima mortal do acidente. Era o condutor da viatura e emigrante em França.



Os familiares do jovem que perdeu a vida estiveram no local e receberam apoio psicológico por parte do INEM.



O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR investiga circunstâncias em que ocorreu o despiste.