Homem detido nos Açores por tentar matar pessoa que partilhou vídeos "difamatórios" nas redes sociais

Vítima correu perigo de vida devido aos ferimentos provocados nas agressões.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 30 anos por fortes suspeitas de ter tentado matar uma pessoa de 40 anos, na quarta-feira, na Ribeira Grande, nos Açores.

O crime terá sido cometido durante uma discussão motivada pela partilha de um vídeo nas redes sociais. A vítima terá divulgado imagens difamatórias que visavam o agressor.

O detido atacou a vítima com um instrumento "de natureza corto-perfurante, em várias regiões do tronco", informa a PJ em comunicado. Os ferimentos provocados colocaram em perigo a vida do agredido.

O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes e ficou obrigado a permanecer afastado da vítima, bem como a apresentar-se periodicamente às autoridades.