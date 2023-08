Homem tenta subornar militares da GNR após ser apanhado a conduzir sob efeito de álcool

Detido foi notificado para comparecer, na manhã desta segunda-feira, perante um tribunal.

Um condutor, de 51 anos, foi detido, pela GNR de Oliveira do Bairro, na passada madrugada de sábado, por ter tentado corromper os guardas com 150 euros, depois de ter testado uma taxa de alcoolemia superior ao mínimo permitido por lei.Depois das diligências da GNR, o homem foi notificado para comparecer, esta manhã de segunda-feira, perante um tribunal, pela suspeita dos crimes de condução sob o efeito de álcool e de corrupção ativa.O carro, em que seguia o detido, foi abordado, pela patrulha da GNR, cerca das 03h00, na rua Padre António Gonçalves Pereira, em Oliveira do Bairro. Depois de realizar o teste de despistagem de álcool, o homem foi levado para o posto para conclusão das diligências. Foi nessa altura que o detido tentou aliciar os guardas para tentar escapar à coima.