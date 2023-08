'Herói' salva menina de 3 anos que caiu do quinto andar de um prédio em Itália

Ação do italiano mereceu elogios da primeira-ministra Giorgia Meloni, mas o homem que amparou a queda recusa homenagens.



Um banqueiro italiano de 37 anos está a ser declarado um "herói" em Itália depois de ter apanhado uma menina de 3 anos que caiu de uma varanda no quinto andar de um prédio em Turim, na manhã de sábado.Mattia Aguzzi estava a caminho de uma pastelaria, com a sua namorada, quando ouviu gritos de um homem que estava no passeio e viu a menor pendurada."Ouvi os gritos do homem quando ele reparou na criança na varanda. A menina continuou a inclinar-se cada vez mais. Estava apoiada com os braços e as pernas estavam penduradas", relatou Mattia Aguzzi, em declarações à Sky24.O "herói" também gritou à menina para que ela se mantivesse firme e tentasse voltar para dentro de casa, mas sem sucesso. "Quando ela começou a cair eu surgi, fechei os olhos e esperei que tudo corresse bem. Amparei a queda e caímos os dois no chão", relatou.O homem acrescenta: "inicialmente não senti nenhum sinal de vida, de repente a menina começou a chorar e suspirei de alívio". Tanto Aguzzi como a menor foram tratados no hospital com ferimentos ligeiros.A primeira-ministra Giorgia Meloni reagiu ao sucedido e demonstrou "muita gratidão e honra" para com o homem que evitou a tragédia.