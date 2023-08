PJ diz ser "muito prematuro" classificar como acidental disparo que matou criança em Ponte da Barca

"Resultado da autópsia pode ser uma das partes determinantes para se conseguir chegar a algumas conclusões", afirmou fonte da PJ.

A Polícia Judiciária (PJ) disse esta segunda-feira ser "muito prematuro" classificar de acidental o disparo de uma arma de fogo que, no domingo, matou uma criança de 13 anos, em Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo."Sem outro tipo de exames, análises e investigação é muito prematuro afirmar, para já, que se tratou de um disparo acidental", afirmou à agência Lusa fonte da PJ de Braga.A mesma fonte acrescentou que "por se tratar de uma morte causada por uma arma de fogo é obrigatória a realização de autópsia"."O resultado da autópsia pode ser uma das partes determinantes para se conseguir chegar a algumas conclusões", afirmou.A morte da criança ocorreu na casa da família, localizada em S. Martinho de Castro, concelho de Ponte da Barca."As circunstâncias em que ocorreu o trágico incidente estão a ser investigadas. É uma situação muito dramática em termos familiares e, nesse sentido, temos de ser muito cautelosos", frisou.A arma de caça pertence ao avô da criança, de 13 anos."Segundo a legislação em vigor, uma arma de fogo, seja de que tipo for, nunca pode estar carregada e ao alcance de terceiros. Tem de estar devidamente guardada num cofre próprio e, mesmo dentro do cofre, não pode estar municiada", explicou a mesma fonte da PJ.A ocorrência foi registada no domingo, às 11h40.Ao local foi chamada uma equipa de psicólogos para dar apoio à família, que reside em França e que se encontra em Portugal de férias.Além da GNR e da PJ, foram chamados ao local os Bombeiros de Ponte da Barca.O socorro à vítima mobilizou a Ambulância Suporte Imediato de Vida (SIV) de Arcos de Valdevez, bem como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Alto Minho.