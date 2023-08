Visitantes garantem que Feira de São Mateus “não tem condições para receber enchentes”

Visitantes inundaram a página de Facebook da Feira de Viseu com críticas à organização do evento.

A Feira de São Mateus registou uma assistência recorde de mais de 45 mil pessoas, segundo a organização, que assistiram ao concerto da dupla Calema, no sábado, dia 26 de agosto. Porém, os visitantes inundaram a página de Facebook da Feira de Viseu com críticas à organização do evento que não está preparado para receber enchentes.

"Eu estive lá e as condições foram péssimas, sem passagens para os carrinhos de bebés", começa por descrever Carina Pereira. "O som estava muito mau, não se percebia nada do que eles diziam nem que música estavam a cantar", complementa a visitante. "Decidimos vir embora a meio do concerto, pois com tanta falta de segurança e com crianças decidimos não arriscar", acrescenta Filipa Ferreira. "Não me parece que o recinto tenha condições para receber tanta gente, resume Tiago Melo.

O CM tentou uma reação junto da Bernayslab, agência de comunicação que trabalha para a Viseu Marca, entidade que organiza a Feira de São Mateus, mas não obteve qualquer resposta.