Elton John cai em casa e é internado no hospital no Mónaco

O cantor Elton John, de 76 anos, foi hospitalizado este domingo à noite depois de ter sofrido uma queda em casa, em Nice, no sul de França. O músico foi levado para o departamento de ortopedia do centro hospitalar Princesa Grace no Mónaco, onde foi examinado.De acordo com um representante do cantor, citado pelo Daily Mail, Elton John já teve alta hospitalar e já está em casa de "boa saúde".O cantor foi submetido a um exame cerebral e a um exame lombar, que não revelaram fraturas.