Capotamento de carro faz dois feridos no IC19 em Sintra

Vítimas foram transportadas para o Hospital Amadora-Sintra.

Um capotamento após colisão entre dois carros fez dois feridos, na madrugada desta terça-feira, na zona de Alto do Forte, em Sintra, Lisboa.O alerta foi dado às 4h35 para um acidente no IC19, sentido Sintra-Lisboa.As vítimas, um homem de 28 anos e uma jovem de 25 anos, sofreram ferimentos ligeiros e foram transportados para o Hospital Amadora-Sintra. O trânsito esteve condicionado durante as operações de socorro, que terminaram pelas 5h.No local estiveram 15 operacionais dos Bombeiros de Algueirão-Mem Martins, da concessionária da autoestrada, e da PSP.