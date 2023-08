Gyokeres atiça Paulinho: Avançado português é outro desde a chegada do sueco

Golos de Paulinho valeram sete dos nove pontos do Sporting na liga.

Depois da euforia provocada pela excelente primeira impressão do reforço Gyokeres, Paulinho emerge como a grande figura do Sporting no arranque da nova época. E está a aproveitar da melhor forma o efeito da chegada do avançado sueco, que além de o libertar em campo (por ser um novo polo de atração dos adversários), espicaça-o do ponto de vista mental, ao ponto de o tornar letal como nunca.





Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã