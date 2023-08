Ambiente entregou lista de barragens ao Fisco

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) já entregou à Autoridade Tributária (AT) a lista de todas as barragens que existem no País, e qual a sua situação fiscal. Esta entrega decorre da solicitação da AT que dá consequência ao despacho do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que dava ordens para se fazer uma avaliação e atualização das matrizes das barragens e avançar com a cobrança do IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis).Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã