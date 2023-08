Procuradoria alemã termina investigações de assédio sexual a vocalista dos Rammstein

Investigadores não encontraram provas que sustentem as suspeitas.

Os procuradores alemães terminaram a investigação contra o vocalista da banda Rammstein Till Lindemann, anunciou esta terça-feira o procurador de Berlim, citado pela DW.O cantor tinha sido acusado de agressões sexuais. Os procuradores garantem que as investigações iniciais "não tinham qualquer prova" das suspeitas.O vocalista da banda sempre negou as acusações de agressão sexual de que é alvo. Segundo as denúncias, o cantor "recrutava" as fãs que estavam mais perto do palco.Os Rammstein atuaram, a 26 de junho, no Estádio da Luz.