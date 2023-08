Solteiro de 93 anos vai casar pela primeira vez com mulher que conheceu há mais de 60 anos

A história de amor de Joseph Potenzano e Mary Elkind começou há 64 anos no casamento da irmã de Joseph.

Um homem de 93 anos, ainda solteiro, vai casar-se com uma mulher que conheceu num casamento há mais de 60 anos, quando era o padrinho do noivo e ela a dama de honor.A história de amor de Joseph Potenzano e Mary Elkind começou há 64 anos no casamento da irmã de Joseph, em Paramus, EUA, disse o casal ao Star Ledger."Se este romance vai a algum lado, tem de ser rápido", disseram ao jornal. "Foi por isso que abordei o tema do casamento. Porque, aos 93 anos, posso ter apenas mais alguns anos".Quando se conheceram no casamento, em 1959, Elkind, de 83 anos, admitiu que achava Joseph giro.Os dois chegaram a sair algumas vezes, mas o romance ficou por ali. Elkind, uma bailarina profissional que atuou no Radio City Music Hall, partiu em digressão pela Europa com a companhia de ballet, enquanto Potenzano se matriculou na Universidade Fairleigh Dickinson em Teaneck para estudar engenharia, em 1960."Eu tinha a minha mente noutro lugar e ela estava na Radio City a fazer um nome para si própria", disse Joseph.Elkind acabou por se casar com outro homem em 1962. Potenzano esteve presente no casamento e noutros eventos familiares ao longo dos anos.Embora Potenzano tenha tido outros encontros com mulheres, nunca chegou a casar-se.O marido de Elkind morreu há nove anos, mas só no ano passado é que Joseph a convidou para um encontro. "Sentia-me só e já tinha muito poucos amigos. Mas decidi que a solidão não era uma opção com a qual eu estava disposto a morrer", explicou Potenzano.