Suspensão da FIFA deixa Rubiales sem salário, carro, telemóvel e computador

Está proibido de "todas as atividades relacionadas com o futebol a nível nacional e internacional", disse o Comité Disciplinar.





Recorde-se que durante os festejos da seleção espanhola no Mundial feminino, Luis Rubiales deu um beijo na boca à avançada Jennifer Hermoso. Para Rubiales, o beijo foi "consentido" e "espontâneo", mas a jogadora nega essa versão dos acontecimentos e tem o apoio das colegas de equipa.

Ángeles Béjar, está fechada, e em greve de fome , dentro de uma igreja em Motril, em Granada, Espanha, até que se encontre uma solução para a "perseguição desumana e sangrenta" que, segundo a própria, estão a fazer ao seu filho.

A suspensão provisória com que a FIFA puniu Luis Rubiales deixou-o sem salário, sem carro oficial e sem poder usufruir das regalias que tinha enquanto presidente da Federação Espanhola de Futebol, avança o jornal El Mundo.Segundo o Comité Disciplinar da FIFA, Rubiales está proibido de "todas as atividades relacionadas com o futebol nacional e internacionalmente", equivalendo a uma suspensão do emprego e do salário. Terá também de devolver todos os aparelhos eletrónicos, como o computador e o telemóvel, pagos pela Federação e que possa ter enquanto presidente.A mãe de Rubiales,