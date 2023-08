Aeroporto russo atacado por drones. Espaço aéreo encerrado e quatro aviões destruídos

Quatro aviões de transporte militar russos foram destruídos.

Um aeroporto, em Pskov, na Rússia, foi alvo de um ataque de drones, na madrugada desta quarta-feira, no qual quatro aviões de transporte militar russos foram destruídos, avança a Reuters."O Ministério da Defesa está a repelir um ataque de drones no aeroporto de Pskov", escreveu, Mikhail Vedernikov, o governador de Pskov no Telegram.Na sequência do incidente, o espaço aéreo, ao largo do aeroporto de Vnukovo, em Moscovo, foi encerrado."Como resultado do ataque do drone, quatro aviões Il-76 foram danificados. Houve um incêndio e dois aviões arderam em chamas", informou a Tass.Segundo o site Ukraine Alarm, mais de metade do território ucraniano está em alerta de ataque aéreo.