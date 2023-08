TAP lucra 22,9 milhões no primeiro semestre de 2023

Trata-se da primeira vez que a companhia aérea alcança resultados positivos nos primeiros seis meses de um ano, desde que os resultados semestrais são publicados (2019).

No primeiro semestre deste ano a TAP obteve um lucro de 22,9 milhões de euros, o que representa uma melhoria de 225 milhões de euros em relação ao mesmo semestre do ano passado, quando tinha sido registado um resultado negativo de 202,1 milhões de euros.Em comunicado, a companhia aérea acrescenta que, se considerar apenas o segundo trimestre, o lucro de abril a junho foi de 80,3 milhões de euros. No período homólogo tinha registado uma perda de 80,4 milhões de euros.Trata-se da primeira vez que a companhia aérea alcança resultados positivos nos primeiros seis meses de um ano, desde que os resultados semestrais são publicados (2019).Na nota, a empresa salienta que "este bom resultado alicerça-se no forte crescimento das receitas operacionais", que ascenderam a 1,9 mil milhões de euros, com um aumento de 600 milhões euros (+44,3%) face ao mesmo período de 2022. Por outro lado, os custos aumentaram 36,6%, para 1798 milhões, o que permitiu à TAP melhorar o resultado operacional do primeiro semestre, de 4,4 para 108 milhões de euros.