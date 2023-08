Militares anunciam dissolução de instituições democráticas no Gabão após reeleição do Presidente Bongo

Anúncio foi feito num comunicado de imprensa por cerca de uma dúzia de soldados gaboneses.

Um grupo de militares do Gabão anunciou esta quarta-feira na televisão o cancelamento das eleições presidenciais que reelegeram, no sábado, Ali Bongo Ondimba e a dissolução de todas as instituições democráticas.

O anúncio foi feito num comunicado de imprensa lido no Gabon 24, um canal de televisão detido pela Presidência do país, por cerca de uma dúzia de soldados gaboneses.

Depois de constatar "uma governação irresponsável e imprevisível que resulta numa deterioração contínua da coesão social que corre o risco de levar o país ao caos (...) decidiu-se defender a paz, pondo fim ao regime em vigor", declarou um dos soldados.



As ligações de 'internet' foram restabelecidas poucas horas depois do golpe militar e três dias após terem sido cortadas pelo governo que invocou "risco de violência" no dia das eleições presidenciais.

De acordo com os jornalistas da Agência France Presse, o sistema de 'internet' foi restabelecido após o anúncio dos militares golpistas que decretaram o "fim do regime".