Jenni Hermoso filmada a rir do momento em que Rubiales lhe dá um beijo nos festejos do Mundial feminino

Jenni Hermoso compara, em tom de brincadeira, esta situação com o episódio entre Iker Casillas e Sara Carbonero, quando esta era jornalista e entrevistou o ex-guarda-redes, depois da conquista do Mundial masculino em 2010.

Recorde-se que a seleção espanhola venceu o Mundial feminino e que durante os festejos Luis Rubiales deu um beijo na boca à avançada. Para Rubiales, o beijo foi "consentido" e "espontâneo", mas a jogadora nega essa versão dos acontecimentos.





Empecemos, @Jennihermoso:



1. ¿Por qué presumías con tus compañeras y posabas entre risas con el meme de tu pico con Rubiales?



2. ¿Por qué todas tus compañeras que ahora se escandalizan gritaron contigo a Rubiales "que se besen" en el autobús tras ver el "pico"?



3. ¿Por qué le… pic.twitter.com/7HjjdpJVLc — Alvise Pérez (@Alvise_Oficial) August 29, 2023

Novas imagens, reveladas esta terça-feira nas redes sociais, tornaram questionável a polémica entre o beijo de Luis Rubiales e Jenni Hermoso no final do Mundial feminino. A jogadora de futebol aparece num vídeo a rir e a brincar do momento do beijo ao lado das colegas de equipa.