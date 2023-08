Regulador e inspeção da Saúde investigam morte de grávida e bebé em Guimarães

Mulher estava com sintomas de falta de ar.

A Entidade Reguladora e a Inspeção das Atividades em Saúde anunciaram esta quarta-feira a abertura de processos de avaliação e de inquérito, respetivamente, à morte de uma grávida e do bebé, após terem sido assistidos no Hospital de Guimarães.

"A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) e a Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS) após terem tido conhecimento do falecimento de uma grávida e do seu bebé, assistidos no Hospital Senhora da Oliveira, E.P.E. (Guimarães), decidiram, no quadro das suas competências legais, instaurar, respetivamente, um processo de avaliação e um processo de inquérito que permitam o cabal esclarecimento desta situação", referem estas entidades, em comunicado enviado à agência Lusa.

A nota acrescenta que a "ERS e a IGAS decidiram cooperar de modo a obter todos os esclarecimentos necessários de forma complementar".