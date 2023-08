Mulher de 34 anos ferida em colisão na Segunda Circular

Vítima foi transportada para o Hospital Santa Maria.

Uma mulher, de 34 anos, ficou ferida na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros, esta quarta-feira, na Segunda Circular, junto ao Eixo Norte-Sul, no sentido Aeroporto - Benfica. O trânsito esteve condicionado.Ao que oapurou, a vítima, com ferimentos na cervical, foi estabilizada no local e transportada para o Hospital Santa Maria.O alerta foi dado às 19h51. No local estiveram dois meios do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa e oito operacionais.