Fresneda garantido no Sporting até 2028

Lateral-direito espanhol fica com cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

Verde no branco. Iván Fresneda é desde quarta-feira reforço do Sporting. O lateral-direito espanhol de 18 anos assinou por cinco temporadas, ou seja, até 2028, e fica com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.





CM já tinha adiantado, o internacional sub-19 pela Espanha custou 9 milhões de euros e mais 3 por objetivos. O Valladolid, clube vendedor, reserva ainda 10 por cento do valor de uma futura venda.



“É um orgulho tremendo poder representar este grande clube e vestir esta camisola. Estou muito entusiasmado com esta nova etapa e quero desfrutar ao máximo”, disse na sua apresentação aos canais de comunicação do Sporting o jogador natural de Madrid e que em Alvalade vai vestir a camisola número 22.





Fresneda revelou ainda ter obtido informações do seu novo clube com Pedro Porro (ex-jogador do Sporting agora no Tottenham), que em Alvalade ocupava a mesma posição no terreno. “Deu muito boas informações. Para mim foi um passo para tomar a decisão de vir para este grande clube”, disse ainda o novo reforço do Sporting.



Sporting condena atitudes racistas e mostr apoio a jogador do Famalicão

Após a denúncia de Otávio Ataíde, jogador do Famalicão que revelou ter sido alvo de comentários racistas e xenófobos nas redes sociais após o jogo em Alvalade, o Sporting reagiu na quarta-feira.



Em comunicado, o clube do leão fez saber que condena “qualquer ato discriminatório, independentemente da origem ou destinatário. Apoiamos Otávio Ataíde. E apoiamos todos os milhões de pessoas que são diariamente visados de igual ou semelhante forma”.



Gyokeres no onze do Championship

Gyokeres, avançado do Sporting, foi escolhido para o melhor onze do Championship (II Liga inglesa) da época passada, quando estava no Coventry. Foi ainda convocado para a seleção sueca.



Matheus rende mais 1,9 milhões de euros

O Man. City tem um entendimento com o Wolverhampton para comprar Matheus Nunes por 55 milhões de euros. O negócio rende 1,9 milhões de euros ao Sporting, entre a mais-valia (1 milhão de euros) e o mecanismo de solidariedade (962,5 mil euros).