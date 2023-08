Autoridades fazem buscas por pescador de 25 anos desaparecido ao largo de Peniche

Buscas vão ser reforçadas por terra caso a vítima não seja encontrada nas próximas horas.

Um pescador indonésio de 25 anos desapareceu, na madrugada desta quinta-feira, ao largo de Peniche. Segundo apurou o, o homem caiu de uma embarcação enquanto praticava pesca profissional a duas milhas da costa, a norte do Baleal.O alerta foi dado às 4h55. Nas buscas estão empenhados o Salva-Vidas de Peniche, a embarcação de onde a vítima caiu e um helicóptero da Força Aérea.O capitão do Porto de Peniche, Artur Simas Silva, disse aoque as buscas vão ser reforçadas por terra caso a vítima não seja encontrada nas próximas horas.