Camionista português dado como desaparecido em Espanha está afinal preso em França

Diamantino Regueiras de Carvalho transportava 713 quilos de pólen de canábis no camião.

Diamantino Regueiras de Carvalho, um camionista português, de Castroverde, que estava desaparecido em Espanha há cerca de duas semanas foi localizado em França onde está detido por transportar 713 quilos de pólen de canábis no camião.O desaparecimento de Diamantino foi dado pela mulher nas redes sociais, afirmando que o homem não dava notícias desde o dia 15 de agosto, depois de ter saído da cidade para uma viagem. O anúncio chegou depois à associação SOS Desaparecidos.De acordo com o El Progresso, o homem foi detido no dia 16 de agosto por funcionários aduaneiros na portagem da cidade francesa de Arles e condenado a seis anos de prisão por tráfico de droga no valor, que a polícia francesa avaliou, de sete milhões de euros.Diamantino disse aos funcionários aduaneiros que estava a transportar 33 fardos de palha para Nápoles, em Itália. Ao inspecionar o camião os funcionários repararam em caixas que continham embalagens com pólen de canábis.