Idoso de 80 anos encontrado morto dentro de um tanque em Mangualde

Corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Hospital de Viseu.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Hospital de Viseu. Não se sabe quais as causas e as cincunstâncias da morte do homem.

Um idoso de 80 anos foi encontrado, esta quinta-feira, morto dentro de um tanque em Mangualde.O alerta foi dado às 7h53. No local estiveram 10 operacionais com cinco veículos dos Bombeiros de Mangualde, a GNR, a VMER e a Polícia Judiciária.