Iván Jaime já é oficial no FC Porto

Espanhol, de 22 anos, assinou pelos dragões um vínculo válido até junho de 2028.

O extremo espanhol Iván Jaime deixou o Famalicão para assinar um contrato de cinco temporadas pelo FC Porto, até junho de 2028, anunciaram esta quinta-feira os vice-campeões nacionais de futebol, oficializando o quinto reforço para 2023/24.

Em comunicado emitido no seu sítio oficial na Internet, os 'azuis e brancos' dão conta da chegada do dianteiro, sem detalharem os contornos das negociações com os minhotos.

"Estou muito contente, feliz e agradecido às pessoas do clube. Tenho muita vontade de começar a trabalhar, de conhecer os meus companheiros e de pisar o relvado do Estádio do Dragão. Vou dar tudo e trabalhar para ajudar a equipa. Desde que soube do interesse do FC Porto, um clube que é conhecido em todo o mundo, decidi que queria vir para cá a todo o custo. Aconteceu e estou muito feliz", expressou o jogador, citado pelos 'dragões'.

Iván Jaime, de 22 anos, cresceu de preponderância ao serviço do Famalicão nas últimas três temporadas (2020 a 2023), ao totalizar 17 golos e 11 assistências em 82 encontros, tendo mesmo sido designado como o melhor jogador jovem da edição anterior da I Liga.

"Vai ser muito bom trabalhar com [o treinador] Sérgio Conceição e tenho essa vontade de aprender mais coisas. Prometo muito trabalho e muito futebol. Gosto de desfrutar dentro do campo e que os adeptos desfrutem também. Estou ansioso por sentir o apoio deles, já que são diferentes, e jogar num estádio como o do Dragão é espetacular", acrescentou.

Nascido em Málaga, o extremo internacional sub-19 espanhol terminou a sua formação nos 'boquerones' e cumpriu apenas quatro partidas pela respetiva equipa principal, antes de se ter mudado para Portugal, onde chegou a alinhar em diversas posições atacantes.

Iván Jaime foi a unidade mais influente do Famalicão em 2022/23, com 11 tentos e cinco assistências em 33 duelos, mas mostrou-se indisponível para ser utilizado pelo treinador João Pedro Sousa nos quatro primeiros jogos oficiais feitos pelos minhotos em 2023/24.

"Ele fez um campeonato excecional na época passada e nós sabemo-lo bem, pois jogou contra nós e muito bem. Era um desejo que foi concretizado e, obviamente, uma vontade do treinador, que vê no Iván Jaime um jogador com muitas potencialidades. Toda a gente percebeu que o seu desejo era vir para o FC Porto e essa foi uma das razões pelas quais concretizámos esta aquisição", frisou o presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa.

O avançado é a quinta aquisição do FC Porto nesta janela de transferências de verão e junta-se ao defesa Jorge Sánchez, cedido pelo Ajax, aos médios Nico González (ex-FC Barcelona) e Alan Varela (ex-Boca Juniors) e ao dianteiro Fran Navarro (ex-Gil Vicente).

"Quando um atleta chega, as expectativas são sempre as melhores, mas agora depende do trabalho que o Iván Jaime efetuar, ainda que o nosso treinador consiga tirar o máximo rendimento de qualquer jogador. Foi uma transferência feliz e possível pela compreensão do Famalicão e do seu presidente. Estou muito satisfeito", terminou o líder dos 'dragões'.