Ex-oficial russo crítico do Kremlin anuncia candidatura presidencial contra Putin

Igor Girkin, ex-oficial russo preso enquanto aguarda julgamento por incitação ao terrorismo, anunciou esta quinta-feira que se vai candidatar à presidência da Rússia, em 2024.numa publicação, intitulada "Sobre ser candidato à presidência da Federação Russa", na rede social Telegram citada pela agência Reuters."O atual presidente é demasiado dócil" e "crédulo", acrescentou o ex-comandante crítico do Kremlin."Eu não sou nem de perto tão dócil e vou poder prová-lo na prática", rematouO nacionalista russo, reclamado pelas autoridades neerlandesas pelo abate do voo MH17 da Malaysia Airlines em 2014, encontra-se em prisão preventiva até 18 de setembro , por decisão do tribunal em Moscovo.