Copos de água e limão pagam taxa nos restaurantes

Os cafés e restaurantes podem cobrar por gelo e limão nas bebidas, pelo aquecimento de alimentos adquiridos fora ou até dentro do estabelecimento e até pela partilha de sobremesas desde que essas taxas constem do preçário. Caso contrário, os clientes podem apresentar queixa, garante aoSoraia Leite, da Deco Proteste.Saiba mais no Correio da Manhã