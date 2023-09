Após oito aumentos consecutivos, preços dos combustíveis vão aliviar na próxima semana

No acumulado da semana, o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, leva já uma valorização de mais de 4%, enquanto o Brent do Mar do Norte sobe mais de 3%. A manter-se a tendência, o petróleo poderá fechar o maior ganho semanal desde abril.



Os preços médios diários são apurados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) com base nos preços comunicados pelos postos de combustível, ponderados com as quantidades vendidas do último período conhecido, incorporando os descontos praticados nos postos de abastecimento como cartões frota e outros.