Governo mantém redução da carga fiscal nos combustíveis

Apoios aos combustíveis permanecem inalterados.

O Governo anunciou esta sexta-feira que vai manter inalterados os apoios aos combustíveis."Face à evolução dos preços dos combustíveis durante o mês de agosto, o Governo mantém a redução de impostos inalterada", referiu o Executivo liderado por António Costa em comunicado enviado às redações."Tendo em conta todas as medidas em vigor, a redução de impostos é de 23 cêntimos por litro de gasóleo e de 25 cêntimos por litro de gasolina", informou o Governo.O desconto no ISP em vigor traduz-se concretamente "num desconto de 13,1 cêntimos por litro no gasóleo e de 15,3 cêntimos por litro na gasolina"."As medidas adotadas têm em vista conciliar o apoio às famílias com os objetivos ambientais, num quadro de alinhamento gradual do peso dos impostos sobre os combustíveis em Portugal com a média da Zona Euro", esclareceu o Governo.