FIFA condena Braga a pagar 12 milhões ao Málaga por Ricardo Horta

O Málaga detém uma percentagem do passe do jogador e estabeleceu uma cláusula no contrato da ida de Ricardo Horta para o Braga em 2017, segundo a qual teria de ser ressarcido caso os bracarenses rejeitassem um proposta para a venda do jogador.

Perante as provas apresentadas pelos espanhóis e as alegações formuladas pelos minhotos, a FIFA deu como provado que o Braga recebeu uma proposta formal do Benfica pelo atleta, no valor de 17 milhões de euros. Como tal, condenou o clube presidido por António Salvador ao pagamento de 11 milhões e 725 mil euros, mais 5 por cento de interesses, elevando o total da quantia para 12,3 milhões.O Braga pode recorrer desta decisão junto do Tribunal Arbitral do Desporto.