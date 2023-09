Colisão entre camião e cinco carros faz quatro feridos em Gaia. A44 está cortada no sentido Sul - Norte

Uma mulher sofreu ferimentos graves. Três homens, dos 30 aos 40 anos, sofreram ferimentos ligeiros.

Uma mulher, com cerca de 40 anos, sofreu ferimentos graves, esta tarde de sexta-feira, na sequência de uma colisão que envolveu um camião e cinco carros, em Gaia. No mesmo acidente, três homens, dos 30 aos 40 anos, sofreram ferimentos ligeiros.A A44 está cortada ao trânsito no sentido Sul - Norte, para onde foi dado um alerta, cerca das 15h00, para um acidente rodoviário, em Vilar do Paraíso. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Gaia, o batalhão de Sapadores de Gaia, bombeiros de Valadares e Coimbrões foram acionados para ao local.O destacamento de trânsito da GNR do Porto e a Polícia Municipal de Gaia também foram mobilizados.As vítimas foram levadas para o hospital de Gaia.