Vlachodimos deixa Lisboa rumo ao Nottingham Forest

Guarda-redes termina a ligação de cinco anos com o Benfica e assina esta sexta-feira pelo clube inglês.

Vlachodimos deixou Lisboa rumo a Inglaterra, onde vai assinar pelo Nottingham Forest. Quando chegar, resta ao jogador realizar os exames médicos e assinar contrato antes de ser oficializado como reforço do clube da Premier League.O negócio renderá ao Benfica um encaixe total à volta dos 9 milhões de euros. O guarda-redes grego, de 29 anos, termina, assim, uma ligação de cinco anos ao Benfica.Quase sempre titular durante esse período, Vlachodimos viu chegar Trubin mas foi para Samuel Soares que perdeu o posto há duas jornadas frente ao E. Amadora. Após os comentários de Schmidt ao desempenho do grego frente ao Boavista, Vlachodimos também acabou por discutir com o treinador.O guarda-redes parte com a mulher, os filhos e o empresário, não tendo falado aos jornalistas.