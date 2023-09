Rede social X/Twitter vai passar a recolher dados biométricos e de emprego dos utilizadores

Objetivo é "recomendar potenciais empregos e partilhá-los com possíveis empregadores", referiu a rede social.





Recorde-se que o empresário mudou o nome da empresa para "X Corp" em abril. anunciou que a mesma passaria a estar limitada ao modo escuro , no qual os utilizadores se deparam com um menor nível de luminosidade nos ecrãs dos telemóveis e computadores.Recorde-se que o empresário mudou o nome da empresa para "X Corp" em abril. Em julho, Elon Musk já alterou o nome e o logótipo da rede social e

O X (antigo Twitter) vai passar a recolher dados biométricos, como selfies, e de emprego dos utilizadores, avançou a BBC esta sexta-feira.O objetivo é "fazer corresponder as fotos dos utilizadores à sua identificação governamental, [...] recomendar potenciais empregos e partilhá-los com possíveis empregadores", referiu a rede social à BBC.Em maio, a empresa detida por Elon Musk adquiriu um serviço tecnológico de recrutamento chamado Leslie.A nova política de privacidade entra em vigor a 29 de setembro. "Podemos recolher e usar as suas informações pessoais (como o seu histórico de emprego, histórico educacional, preferências de emprego, competências e habilidades e atividade de procura de emprego e envolvimento) para recomendar potenciais empregos para si, para compartilhar com potenciais empregadores quando se candidatar a um emprego, para permitir que os empregadores encontrem candidatos potenciais e para lhe mostrar publicidade mais relevante", passará a ler-se.