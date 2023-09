Quem é Pedro, o piloto que dormia com uma espada e é suspeito de esquartejar um homem

Proprietário de quinta em Montemor-o-Novo está em prisão preventiva.

Os muitos hóspedes que nas várias redes sociais, nomeadamente as dedicadas a retiros espirituais, elogiaram a forma como Pedro e a companheira os receberam na Quinta Alada, de Montemor-o-Novo, dificilmente poderiam imaginar o cenário de horror que se viveu esta semana naquele espaço bucólico do Alentejo.Pedro Gonçalves, piloto comercial na companhia aérea açoriana SATA, é suspeito de ter assassinado a golpes de uma espécie de espada de samurai (‘katana’, na expressão japonesa) Pedro Fanico, nascido e residente em Almada, onde cresceu com a atual companheira de Pedro Gonçalves, uma antiga hospedeira de bordo que agora é gerente e professora de yoga no retiro alentejano. Os motivos do crime são, por enquanto, desconhecidos. O amigo da namorada de Pedro, que estaria a ter acompanhamento psicológico, terá surpreendido Pedro no quarto, segundo a versão do homem que agora está em prisão preventiva.Um residente em Montemor-o-Novo, conhecedor da Quinta Alada, revelou aoque Pedro dormia com a espada debaixo da cama. Supostamente porque aquele espaço de turismo rural especializado em retiros espirituais está localizado num local inóspito. Segundo esta fonte, que pediu o anonimato, Pedro parecia uma pessoa tranquila o que contraria a versão de um outro conhecedor das rotinas do piloto da SATA. De acordo com este segundo informador, Pedro teria explosões de mau humor com regularidade, nomeadamente com uma antiga namorada e, pelo menos, num episódio com um elemento de uma das suas tripulações da companhia aérea dos Açores.Pedro Gonçalves é um homem reservado que gosta de gatos. Nas poucas redes sociais que frequenta não tem fotos de rosto. Gosta de ser retratado de costas ou com as mãos à frente da cara. Reside numa zona rural de Sintra onde promoveria regularmente festas e jantares. Uma atividade social durante a qual sempre se apresentava reservado o que motivaria alguma estranheza entre os convivas.