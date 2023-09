Detido por atear 20 fogos foi libertado devido à greve dos funcionários judiciais

Homem com fascínio pelo fogo é o responsável pela maior parte dos incêndios na zona do Parque Peneda-Gerês.

Homem com fascínio pelo fogo detido, esta quinta-feira, pela Polícia Judiciária (PJ) de Braga, por atear 20 fogos, entre os dias 9 de abril e 28 de agosto, em diversas freguesias do concelho de Ponte da Barca, foi libertado por ordem do tribunal devido à greve dos funcionários judiciais.