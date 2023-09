Putin vai investir 17 mil milhões de euros em quatro regiões anexadas na Ucrânia

Moscovo declarou as regiões como parte do território russo em 2022.

Vladimir Putin disse, esta sexta-feira, que a Rússia vai investir 1,9 milhões de rublos (cerca de 17 mil milhões de euros) no desenvolvimento das quatro regiões anexadas na Ucrânia, avançou a agência Reuters."Tudo faremos para conseguir a criação das condições necessárias, do ponto de vista da segurança. Mas não vamos esperar pelo fim de todas as atividades nesta área", disse Putin citado pela agência RIA.Moscovo declarou as regiões como parte do território russo em 2022, circunstância condenada pelas Nações Unidas.