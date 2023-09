Dois trabalhadores mortos em explosão numa fábrica em São Paulo. Há dezenas de feridos

Violenta explosão foi ouvida a mais de cinco quilómetros do local da empresa.

Dois trabalhadores morreram e dezenas ficaram feridos, esta sexta-feira, pelo menos 12 deles em estado grave, após uma violenta explosão numa metalúrgica na cidade brasileira de Cabreúva, no interior do estado de São Paulo, no Brasil. As primeiras informações dão conta de que o total de pessoas feridas pode chegar a 50.

Aparentemente, a tragédia foi provocada pela explosão da caldeira que alimentava um grande forno de derretimento de alumínio, mas só uma peritagem dos bombeiros poderá confirmar ou não essa hipótese. Todos os atendimentos não emergenciais dos hospitais de Cabreúva e cidades vizinhas, como Jundiaí, foram suspensos para que os profissionais de Saúde pudessem dedicar-se aos feridos na metalúrgica.

Cidades vizinhas também enviaram bombeiros e equipas da Protecção Civil para Cabreúva para reforçarem os esforços de resgate e socorro aos feridos. Cabreúva é uma pacata e próspera cidade com 47 mil habitantes localizada a 87 km de São Paulo.

O governo de São Paulo enviou helicópteros, para transportar os feridos mais graves para hospitais na capital estadual. Além dos trabalhadores feridos diretamente pela violenta explosão, ouvida a mais de cinco quilómetros do local da empresa, outros foram atingidos por escombros da metalúrgica, que ficou destruída.

De acordo com as informações das autoridades, até perto das 14 horas locais, 18 horas em Lisboa, não havia registo de óbitos. Mas a gravidade dos ferimentos de alguns dos trabalhadores atingidos pela explosão fazia a essa hora temer-se por um desfecho ainda mais trágico do sinistro.