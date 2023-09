Rubiales fala sobre beijo polémico e admite que não teve um "comportamento exemplar"

Presidente suspenso da RFEF deixa reparos sobre o "linchamento político e mediático sem precedentes" de que diz ter sido alvo.

Luis Rubiales, presidente suspenso de funções da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), admitiu, esta sexta-feira, que não teve um comportamento exemplar no momento em que deu um beijo a Jennifer Hermoso, num comunicado citado pelo El Español."Aprendi que não importa quão grande seja a alegria e profunda a emoção, mesmo ao ganhar um Mundial, os líderes desportivos devem ser obrigados a exibir um comportamento exemplar, e o meu não foi", começou por dizer, aludindo ao beijo na boca que deu à avançada Jennifer Hermoso durante os festejos da conquista do Mundial feminino."No passado dia 20 de agosto cometi erros óbvios, dos quais me arrependo, sinceramente, de coração. É verdade que pedi perdão por tais erros porque era justo; e agora faço-o de novo com humildade. Faço-o com convicção e com o propósito de melhorar", acrescentou o presidente suspenso de funções.Rubiales deixa, no entanto, reparos sobre o "linchamento político e mediático sem precedentes" de que diz ter sido alvo "não só a nível nacional mas também mundial"."Preocupa-me especialmente que alguns daqueles que deveriam proclamar e ajudar a garantir a separação de poderes no nosso país, insistam em participar e fazer pressão contra mim, em vez de deixar a justiça agir com todas as garantias, ficando à margem", vincou.O presidente suspenso contestou ainda o processo aberto esta sexta-feira contra si pelo Tribunal Arbitral do Desporto , fundado naquilo que considera serem infrações graves. "Não havendo motivos, confome deliberação apoiada pelo TAD, para classificar qualquer ação como muito grave, a suspensão provisória não poderá ser aplicada", argumentou."Em nome do feminismo não deveríamos tentar derrubar um homem – ou uma mulher – sem um julgamento justo. Igualdade significa direitos idênticos para todos. A justiça é aplicada a pessoas sem que o género tenha que determinar previamente o resultado", concluiu Rubiales.