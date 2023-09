Jack Sonni, guitarrista dos Dire Straits, morre aos 68 anos

Anúncio foi feito pelos restantes elementos da banda de rock britânica.

Jack Sonni, guitarrista da banda de rock britânica, Dire Straits, morreu, esta sexta-feira, aos 68 anos.O anúncio foi feito pelos restantes elementos do grupo, nas redes sociais, onde recordam o artista como "um verdadeiro entusiasta da guitarra que adorava tocar, improvisar e falar de guitarras e amplificadores durante todo o dia. Ele juntou-se a nós em digressão durante a época dos Brothers in Arms e aceitou a vida na estrada com a banda como um peixe na água"."O Jack fazia amigos onde quer que fosse e vai fazer falta aos seus muitos amigos em todo o mundo. Os nossos pensamentos estão com a sua família nesta altura", lamentou a banda.As causas da morte ainda não são conhecidas.