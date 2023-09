Vlachodimos deixa o Benfica após cinco anos e ruma à Premier League

Guarda-redes assinou um vínculo de quatro temporadas.

O guarda-redes grego Odysseas Vlachodimos está de saída do Benfica ao fim de cinco anos na Luz, transferindo-se para o Nottingham Forest, da Liga inglesa de futebol, anunciaram esta sexta-feira os dois clubes.

"Obrigado, Odysseas! Após cinco anos a defender as cores do Sport Lisboa e Benfica, o guarda-redes transfere-se para o Nottingham Forest", informaram os campeões nacionais no site oficial, num extenso texto em que recordam o percurso do guardião na Luz, mas sem revelarem os valores envolvidos na transferência.

Por seu lado, o Nottingham Forest também oficializou a contratação na sua página oficial, dando conta de que Vlachodimos assinou um vínculo de quatro temporadas, até 2027.