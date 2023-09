Félix cumpre sonho de jogar no Barcelona

Para se mudar para a Catalunha, avançado baixa o salário e renova por dois anos com o Atlético de Madrid antes de ser cedido até ao fim da época, sem opção de compra.

João Félix levou a sua vontade avante e vai jogar no Barcelona. O clube catalão reuniu as condições financeiras para receber o avançado, acabando com a esperança do Benfica em contar com o jogador por empréstimo do Atlético de Madrid.