Ministro da Educação exige escolas abertas no arranque do ano letivo

O ministro da Educação lamentou na sexta-feira as greves no arranque do ano letivo. “Lamento que, num ano que vai começar com uma geração de alunos que teve dois anos de pandemia e após um ano de perturbação, a primeira iniciativa de um sindicato que representa professores seja parar as aulas duas semanas”, afirmou João Costa, frisando: “Não começamos um ano letivo com as escolas fechadas, temos de começar com as escolas abertas e em pleno funcionamento.”