Encontrado cão dos bombeiros desaparecido há uma semana

Mascote já voltou ao quartel dos bombeiros do Porto.

O cão dos bombeiros voluntários do Porto, que estava desaparecido desde o passado dia 26, já foi encontrado, na Maia.Porto estava numa obra de construção civil, num local muito próximo do abrigo animal de onde tinha fugido.A mascote já voltou ao quartel dos bombeiros do Porto para alegria dos operacionais e respetivas famílias.