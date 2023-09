Colisão entre dois carros faz dois feridos em Santiago do Cacém

Ambas as vítimas foram transportadas para o Hospital do Litoral Alentejano.

Um colisão entre dois carros fez, esta tarde de sábado, dois feridos, um grave e um ligeiro, em Santo André, em Santiago do Cacém. O ferido grave teve de ser desencarcerado.Ambas as vítimas foram transportadas para o Hospital do Litoral Alentejano.O alerta foi dado às 14h59. No local estiveram 19 operacionais apoiados por cinco viaturas e um meio aéreo dos Bombeiros Voluntários de Santo André, a GNR e o INEM.