Trovoada provoca incêndio em zona de mato em Viseu

Mais de 45 operacionais estão apoiados por 15 viaturas no combate às chamas.

Um incêndio deflagrou, na tarde deste sábado, numa zona de mato, em Viseu.O alerta foi dado às 15h34.Ao que oapurou, terá sido a trovoada a causar o incêndio que, neste momento, se encontra numa fase mais calma.Segundo o Comandante dos Bombeiros Sapadores de Viseu, Rui Nogueira, o incêndio começou "com muita intensidade" e "numa zona alinhada com o declive e sem acessos".No local, às 19h50, estavam 48 operacionais, apoiados por 15 viaturas. Chegaram a estar quatro meios aéreos no combate às chamas.As autoridades também se encontram no local para investigar as causas do incêndio.