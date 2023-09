Nuno Anes dá nome a rua na Quinta do Conde

Militar da GNR foi assassinado a tiro quando tentou ajudar as vítimas de um duplo homicídio.

O nome de Nuno Anes, o militar da GNR da Quinta do Conde que morreu em agosto de 2015 assassinado a tiro quando tentou ajudar as vítimas de um duplo homicídio, tem, finalmente, o seu nome associado a uma rua. A Rua Nuno Anes, localizada entre as ruas das Palmeiras e Marquês de Pombal, em Casal do Sapo, Quinta do Conde foi inaugurada este sábado. Os pais do militar estiveram na cerimónia.