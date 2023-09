Colisão com três carros faz seis feridos em Ferreira do Alentejo

Vítimas foram levadas para o Hospital de Beja.

Uma colisão entre dois ligeiros de passageiros e um ligeiro de mercadorias provocou, ao final da tarde deste sábado, seis feridos leves.O acidente aconteceu na estrada Nacional 257, na zona de Odivelas, em Ferreira do Alentejo ao quilómetro 46, com alerta às 19h37.A estrada esteve cortada durante algumas horas, ficando depois o trânsito condicionado. Os feridos foram levados para o Hospital de Beja e no local estiveram 33 operacionais apoiados por 12 viaturas. O helicóptero do INEM ainda foi ativado, mas acabou por não ser utilizado devido às condições atmosféricas.