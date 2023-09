Rodolfo Sancho viaja para a Tailândia para visitar filho na prisão

Daniel Sancho está acusado de ter morto e desmembrado o amigo Edwin Arrieta.

Segundo a porta-voz do ator, Carmen Balfagón, Rodolfo Sancho sempre teve a intenção de se deslocar à Tailândia, mas primeiro teve de resolver "certos procedimentos" e "reerguer-se psicologicamente".

O ator espanhol Rodolfo Sancho viajou, na manhã deste sábado, para a Tailândia para visitar o filho na prisão de Koh Samui, avançou o jornal El Mundo."Não posso falar, mas fá-lo-ei mais tarde", disse aos repórteres no aeroporto de Madrid o pai do jovem acusado do assassinato do cirurgião colombiano Edwin Arrieta. A curta conversa de Rodolfo Sancho com os jornalistas terminou quando foi questionado sobre os telefonemas que mantinha com o filho.Daniel Sancho, de 29 anos, detido desde 7 de agosto, está acusado de ter morto e desmembrado o amigo , cortando-o em 14 partes e largando-as em várias partes da ilha de Koh PhaNgan, na Tailândia.