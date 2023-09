Tesoureiro desvia 79 mil euros de junta durante quatro anos

O arguido era tesoureiro na Junta de Freguesia da Azurara, em Vila do Conde, desde 1998 e tinha acesso total à conta bancária. Diz a acusação do Ministério Público do Porto que, a partir de 2013, o arguido começou a desviar dinheiro. Fez diversos levantamentos de dinheiro, sendo que 80% deles foram na própria caixa multibanco instalada no edifício da junta de freguesia. Passou ainda cheques em seu nome. No total, o tesoureiro desviou mais de 79 mil euros.