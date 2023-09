Bruno Lage coloca lugar no Botafogo à disposição após derrota com o Flamengo

Apesar do anúncio, treinador português continuará no cargo. Reunião com a direção assim o ditou.

A segunda derrota seguida do Botafogo e, consequentemente, a segunda derrota de Bruno Lage no comando da equipa, fez com que o treinador português colocasse esta madrugada o seu cargo à disposição da direção do clube. Logo após a derrota por 2-1 diante do Flamengo, Lage surgiu na conferência de imprensa e fez apenas um curto pronunciamento."Sobre essa coisa de só olharem para o meu percurso no Botafogo, acho que é uma pressão muito grande sobre os jogadores. E isso eu não admito. Só há uma forma de libertá-los dessa pressão. E por isso estou aqui perante vocês. Não falei com ninguém, pensei muito e neste momento coloco o meu lugar à disposição do diretor, à disposição do presidente. Eu tenho contrato com o Botafogo até dezembro, é muito dinheiro de salários, tenho prémios que já estão praticamente garantidos por ir à Libertadores. Há o prémio de campeão, mas não tenho nenhum problema de abdicar disso, porque não sou guloso pelo dinheiro. O que não posso permitir é que a pressão que está a ser exercida sobre mim seja exercida sobre os meus jogadores. É isso que tenho para dizer. O meu lugar está à disposição de quem manda, sem qualquer outra coisa para dizer. Boa noite, obrigado", finalizou.Pouco depois desta intervenção, Lage reuniu-se com o diretor executivo de futebol, André Mazuco, e com o headscout do clube, Alessandro Brito. O dono da SAF alvinegra, John Textor, participou na conversa - que durou cerca de 20 minutos - por telemóvel. Depois da mesma, ficou definido que Bruno Lage segue como treinador do Botafogo. Os jogadores aprovaram e pediram ao treinador que ele ficasse no comando da equipa. Alguns jogadores não gostaram muito da forma como Lage disse que colocava o cargo à disposição, mas todos apoiaram a sua continuidade. O capitão, o ex-benfiquista Marçal, defendeu o treinador. "Acredito que não tem desconfiança nenhuma. O Bruno tem feito um trabalho excecional, o grupo tem total confiança nele, agora é olhar para frente. Ele está acostumado à pressão, foi treinador do Benfica, onde são só dois ou três clubes a trabalhar para serem campeões. É um treinador que sabe lidar com isso, não tem pressão nenhuma. O Bruno é top", explicou.Lage está no Botafogo desde julho e realizou 12 jogos no comando da equipa, somando quatro vitórias, seis empates e duas derrotas. Na passada quarta-feira, o 'fogão' foi eliminado da Taça Sul-Americana pelo Defensa y Justicia , da Argentina, nos quartos de final. No Brasileirão, são três vitórias em sete jogos. A derrota contra o Flamengo foi a primeira do Botafogo no seu estádio neste Brasileirão, desde que a relva artificial foi colocada. O contrato de Bruno Lage com o clube vai até dezembro deste ano. A equipa terá agora quatro dias de folga e a reapresentação acontecerá só na próxima quinta-feira, já que o Brasileirão estará parado por causa dos jogos das seleções. Neste momento, e antes do jogo entre Corinthians e Palmeiras, que se enfrentam neste domingo, o Botafogo ainda tem uma vantagem de 11 pontos. O próximo jogo da equipa será dia 16, sábado, na Arena do Galo, diante do Atlético Mineiro de Luiz Felipe Scolari.