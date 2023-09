Fogo em Ponte de Lima em fase de resolução

Incêndio começou no sábado à noite em vários focos que depois se juntaram todos numa só frente ativa.

Um incêndio que deflagrou no sábado à noite numa zona de mato em Correlhã, Ponte de Lima, encontra-se em fase de resolução.

Em declarações à agência Lusa, o comandante dos Bombeiros de Ponte de Lima, Carlos Lima, que coordena as operações no terreno, explicou que o incêndio começou no sábado à noite "em vários focos", que depois "se juntaram todos num grande incêndio", e tem agora "só uma fonte ativa".

"O fogo teve origem em vários focos. Começou na freguesia da Correlhã, passou à de Seara e também à freguesia de Facha", explicou o responsáve, adiantando que o fogo está ativo "na meia encosta", pelo que não ameaça habitações.

Pelas 14h53, o incêndio estava a ser combatido por 84 operacionais, apoiados por 26 viaturas terrestres. Chegaram a ser mobilizados dois meios aéreos de Arcos de Valdevez.

O comandante adiantou ainda que, no momento, "não há vento, mas uma humidade relativa e começam a sentir-se chuviscos", salientando que a mudança das condições meteorológicas "pode vir a dar uma ajuda no combate" ao fogo, nomeadamente a chuva.

No local encontram-se corporações de bombeiros de Ponte de Lima, Caminha, Ponte da Barca, Vila Praia de Âncora, Monção, Ponte da Barca e Paredes de Coura.

De acordo com o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para o incêndio foi dado pelas 21h17 de sábado, tendo sido combatido durante toda a noite.